Ratchet & Clank: Rift Apart - Der Launch-Trailer zum PS5-Abenteuer

Ratchet & Clank kehren endlich auf die PlayStation zurück: In Rift Apart müssen die zwei Helden nun sogar gleich mehrere Universen retten - und dürfen dabei zum ersten Mal auf die Hilfe eines weiblichen Lombax zählen. Der Launch-Trailer zeigt noch einmal, wie schön das Abenteuer auf der PlayStation 5 aussieht.In Ratchet & Clank: Rift Apart legen sich der Lombax Ratchet und sein Roboter-Freund Clank mal wieder mit dem fiesen Doktor Nefarious an. Dieser hat ein uraltes Artefakt in die Finger bekommen, mit dem er in verschiedene Dimensionen reisen kann - und diese sogleich auch ins Chaos stürzt. Was folgt, ist ein wilder Trip der beiden Helden durch mehrere dieser Welten. Zum ersten Mal mit dabei ist die Lombax-Widerstandskämpferin Rivet, die sich dem Duo anschließt.Trotz des neuen Charakters bleibt Ratchet & Clank: Rift Apart dem Erfolgskonzept der Reihe treu und so können sich Spieler auf ein rasantes und farbenfrohes 3D-Jump'n'Run einstellen, das dank der technischen Möglichkeiten der PS5 nahezu ohne Ladezeiten auskommt. Unsere Eindrücke zu Rift Apart haben wir in einem Angespielt zusammengefasst, das Spiel erscheint am 11. Juni 2021 für die PlayStation 5.