Ratchet & Clank: Rift Apart - Waffen und Fähigkeiten im neuen Trailer

Sony hat eine kleine Videoreihe gestartet, um auf den bevorstehenden Release von Ratchet & Clank: Rift Apart einzustimmen. Im ersten Clip der sogenannten "Fast Veröffentlichungsparty" dreht sich alles um die Waffen und Fähigkeiten, die Ratchet und seiner Partnerin Rivet zur Verfügung stehen.Im ersten von drei geplanten Videos erklärt der kleine Roboter Zurkon Junior zunächst, was es mit dem Spaltstrahler auf sich hat. Mit diesem können sich die beiden Protagonisten blitz­schnell durch die Spielwelt teleportieren und so etwa Hindernisse überwinden. Ähnlich praktisch ist der Phantomsprint, um gegnerischen Angriffen auszuweichen.Aber auch offensiv haben die Helden des Spiels einiges vorzuweisen und können auf ein gro­ßes Arsenal an Waffen zurückgreifen. Einige davon dürften Fans der Reihe bereits ken­nen, andere hingegen sind vollkommen neu. Dank der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden Spieler die Auswirkungen ihrer Angriffe deutlich spüren können.Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5