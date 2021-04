Ratchet & Clank: Rift Apart - Neuer Trailer zum PS5-Exklusivtitel

In Ratchet & Clank: Rift Apart darf das ikonische Helden-Duo aus dem Hause Insomniac Games sein erstes PS5-exklusives Abenteuer bestehen. Heute haben die Entwickler einen neuen Trailer geteilt, der eine Mischung aus Gameplay und Videosequenzen zeigt. Außerdem bekommen wir die neue Heldin zu sehen, die inzwischen sogar einen Namen hat.In Ratchet & Clank: Rift Apart müssen sich die beiden Titelhelden mal wieder mit dem fiesen Dr. Nefarious herumschlagen, dessen finstere Pläne dieses Mal sogar die Sicherheit gleich mehrerer Universen gefährden. Glücklicherweise sind die beiden bei ihrem inter­di­men­sio­na­len Abenteuer nicht auf sich allein gestellt, denn ihnen steht erstmals der Lombax Rivet zur Seite. Spieler werden somit öfters auch mal in die Rolle der pelzigen Widerstandskämpferin schlüpfen dürfen, die zumindest vorübergehend ebenfalls mit dem Roboter Clank im Team unterwegs ist.Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 für die PlayStation 5. Für diesen Don­ners­tag hat Sony außerdem einen State of Play-Stream mit weiterem Gameplay-Material aus dem Spiel angekündigt, sodass Fans schon bald weitere Spielszenen zu Gesicht be­kom­men werden.