Outriders - Story-Trailer zum kooperativen Actionspiel veröffentlicht

Square Enix und der Entwickler People Can Fly haben einen neuen Trailer zum Actionspiel Outriders veröffentlicht, das noch Ende dieses Jahres erscheinen soll. Das Video gibt weitere Einblicke in die Handlung, welche Spieler auf einen fernen Planeten befördert.Schauplatz von Outriders ist der feindselige Planet Enoch, auf dem die Menschen nach ei­nem geheimnisvollen Signal suchen. Spieler können sich dazu ihren individuellen Outrider erstellen, der einer von vier unterschiedlichen Klassen zugehörig ist. Wer nicht allein spielen möchte, kann sich im Koop-Modus mit bis zu zwei Freunden zusammenschließen.Outriders soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erscheinen, ein genauer Termin ist aber noch nicht bekannt. Im nächs­ten Jahr startet Outriders dann noch bei Google Stadia.