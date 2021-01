Outriders - Systemanforderungen und PC-Features im Video erklärt

Der Shooter Outriders erscheint im Februar für nahezu jede Plattform, dennoch haben die Entwickler von People Can Fly der PC-Fassung ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In einem neuen Video sprechen Sie nun über die Systemanforderungen, Grafikoptionen und besonderen Features der Version für den heimischen Rechner.Zwar kann Outriders modernen Systemen einiges abverlangen, dennoch soll sich der Shooter auch problemlos auf älteren PCs problemlos spielen lassen. Grundsätzlich gilt, dass eine CPU von 2012 und eine Grafikkarte von 2014 als Mindestanforderungen genügen (siehe erstes Bild für weitere Details). Unabhängig von der vorhandenen Hardware lassen sich zahlreiche Grafikoptionen anpassen, um das Spiel so etwa schöner aussehen zu lassen oder Ruckler zu vermeiden.Eine dynamische Skalierung der Auflösung sowie Nvidia DLSS sollen ebenso eine optimale Performance beim Spielen sicherstellen. Zwar wurde das Spiel für eine Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde optimiert, wer möchte, darf aber das Framerate-Limit komplett auf­he­ben.Ebenfalls geben die Entwickler im Video ein paar Hörproben der 13 unterstützten Sprachen, zu denen natürlich auch Deutsch zählt. Ebenfalls wurde noch einmal vollständiges Crossplay zwischen allen Plattformen bestätigt. Outriders erscheint am 1. April 2021 für den PC (Steam, Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox Series X und Google Stadia. Am 25. Februar wird außerdem eine Demo Version freigegeben.