Outriders - Neuer Trailer lehrt die 'Mantras des Überlebens'

Square Enix und das Entwicklerstudio People Can Fly haben einen weiteren Trailer zu Outriders veröffentlicht, welches Anfang des nächsten Jahres für PC und Konsole an den Start geht. Das Video bringt uns einige wichtige Ratschläge näher, die für das Überleben in der Welt des Shooters von großer Bedeutung sind.Das Video, welches erstmals bei den Game Awards zu sehen war, lehrt dem Zuschauer vier wichtige, aber doch recht simple Mantras. Diese sollten unbedingt beherzigt werden, wenn man in der rauen Umgebung des Planeten Henoch überleben möchte. Sie lauten: "Deckung ist für Feiglinge", "Du hast Kräfte in Hülle und Fülle", "Du musst töten, um dich zu heilen" und "Du musst aggressiv denken". Damit ist klar, dass Zurückhaltung in Outriders nur selten zum Erfolg führen dürfte.Outriders ist für kooperatives Gameplay mit bis zu drei Teilnehmern ausgelegt. Es gibt vier Klassen, die jeweils individuelle Stärken und Schwächen besitzen. Der Shooter erscheint am 2. Februar 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X . Eine Version für Google Stadia folgt später.