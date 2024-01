Outcast - A New Beginning: Neuer Trailer zum Pre-Order-Start

Hilfe für die Talaner

Im März erscheint mit Outcast - A New Beginning die offizielle Fortsetzung des erstmals 1999 veröffentlichten Adventure-Klassikers Outcast. Wie THQ Nordic nun mitteilt, sind Vorbestellungen ab sofort möglich. Ein neuer Trailer zeigt außerdem ein paar der Dinge, welche die Welt von Adelpha bereithält.Im Spiel kehren Spieler als ehemaliger Navy SEAL Cutter Slade auf den Planeten Adelpha zurück, der in großen Schwierigkeiten steckt, denn: Die Bewohner von Adelpha wurden mittlerweile von einer anderen Spezies versklavt. Slades Aufgabe wird es somit sein, einen Widerstand gegen die Unterdrücker aufzubauen und diesen letztendlich anzuführen.Bevor es so weit ist, kann Slade den Planeten frei erkunden, sich dabei mit der Kultur der Talaner vertraut machen und diesen bei verschiedenen Problemen helfen. Im Video unterstützt er etwa eine Gruppe Fischer, indem er aggressive Kreaturen im Wasser mit seinem Jetpack im Tiefflug betäubt. Später nimmt er an einem Flugrennen teil und wird Zeuge eines ungewöhnlichen Opferrituals.Outcast - A New Beginning kommt am 15. März 2024 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S in den Handel. Wer möchte, kann das Spiel ab sofort vorbestellen. Neben der Standardausgabe gibt es auch eine limitierte Sammleredition, die noch eine Statue, ein Steelbook, den Soundtrack und ein Artbook enthält.