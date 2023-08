Outcast - A New Beginning: Neuer Trailer zeigt die Welt Adelpha

Zurück nach Adelpha

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zu Outcast - A New Beginning geteilt. Dieser heißt alle Zuschauer auf dem Planeten Adelpha willkommen und zeigt, was den Helden Slade dort bei seiner Rückkehr erwartet.Outcast - A New Beginning ist zwar eine direkte Fortsetzung zum erstmals 1999 veröffentlichten ersten Teils, dennoch soll das neue Spiel der Appeal Studios als Neuanfang der Reihe verstanden werden. Der Titel lässt dies ja bereits erahnen. Auch die "2" wurde mittlerweile aus dem Namen gestrichen.Dennoch schlüpfen Spieler abermals in die Rolle des Helden von damals, Cutter Slade, der in die fremde Welt Adelpha zurückkehrt, um deren Bewohner zu retten. Diese werden nämlich von einer Roboterarmee angegriffen und ausgebeutet. Aufgabe ist es nun, die Invasoren zurückzudrängen und die besetzten Dörfer wieder zu befreien.Der Planet darf dabei vollkommen frei erkundet werden, wobei Slade dieses Mal ein äußerst praktisches Jetpack besitzt, welches ihn in schwindelerregende Höhen befördert oder rasant große Strecken zurücklegen lässt. Durch Kombinieren verschiedener Module kann unser Held außerdem eine Reihe unterschiedlicher Waffen herstellen.Outcast - A New Beginning erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S , einen Termin hat das Spiel leider noch immer nicht.