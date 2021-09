Outcast 2: THQ Nordic kündigt die Fortsetzung des Kult-Klassikers an

THQ Nordic und die Appeal Studios arbeiten derzeit an einer Fortsetzung des Computerspiels Outcast aus dem Jahr 1999. Darin werden Spieler erneut in die Rolle des Kommandanten Cutter Slade schlüpfen und auf dem Planeten Adelpha den dort lebenden Talanern bei der Verteidigung ihrer Heimat helfen.In Outcast 2 - A New Beginning wird Cutter Slade, seines Zeichens ehemaliger Navy-SEAL und Retter der Alien-Welt von Adelpha, nach einer längeren "Auszeit" auf genau diesen Planeten zurückgebracht. Dort muss er feststellen, dass die von ihm schon einmal befreiten Talaner inzwischen von feindlichen Roboter-Invasoren versklavt wurden - und natürlich setzt Slade alles daran, Adelpha ein zweites Mal zu befreien.Outcast 2: A New Beginning entsteht beim Studio Appeal, welches vor mehr als 20 Jahren bereits den ersten Teil entwickelt hatte und 2017 mit Outcast: Second Contact ein Remake von diesem veröffentlichte. Die Fortsetzung soll für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen, ein Datum hierfür gibt es bis jetzt aber noch nicht. Ein weiteres Video stellt die Welt von Adelpha ein wenig genauer vor.