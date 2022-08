Outcast 2: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Cutter Slade in Aktion

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zu Outcast 2 - A New Beginning veröffentlicht, das in nicht allzu ferner Zukunft in die Fußstapfen seines mittlerweile 20 Jahre alten Vorgängers treten soll. Das Video zeigt verschiedene Eindrücke der offenen Spielwelt und natürlich auch den Helden in Aktion.Outcast 2 - A New Beginning verschlägt den Spieler ein weiteres Mal in der Rolle von Cutter Slade auf den fremden Alien-Planeten Adelpha. Dessen Einwohner wurden inzwischen von einer Roboterarmee angegriffen und versklavt, was Slade natürlich wieder in Ordnung bringen muss.Anders als noch im ersten Teil kann unser Held die offene Welt dabei nicht nur zu Fuß, sondern auch mit einem Jetpack erkunden. Aber auch bei den Kämpfen mit seinen Robo-Gegnern dürfte sich dieses Gadget etwas für schnelle Ausweichmanöver als hilfreich erweisen. Wer in die Offensive gehen möchte, kann hierfür zahlreiche Module zu individuellen Waffen zusammenstellen.Outcast 2 - A New Beginning erscheint für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein Erscheinungsdatum gibt es aber noch nicht.