Outcast - A New Beginning: Launch-Trailer zum Start des Sequels

Ab sofort ist Outcast - A New Beginning für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich und lässt Spieler in die Welt des ersten Teils aus dem Jahr 1999 zurückkehren, die nun von einer neuen Gefahr bedroht wird. Zum Start zeigt THQ Nordic in einem Trailer, was diese dort erwartet.Cutter Slade ist zurück: Rund 25 Jahre nach der Veröffentlichung von Outcast dürfen sich Fans nun endlich über eine offizielle Fortsetzung freuen. In A New Beginning verschlägt es den ehemaligen Navy SEAL erneut auf den Planeten Adelpha, dessen Bewohner, die Talaner, inzwischen zum Ziel einer Roboter-Invasion geworden sind. Slades Mission ist daher recht simpel: Seine Freunde aus der Unterdrückung durch die Robo-Truppen befreien und so den Planeten ein weiteres Mal retten.Jenseits der Kämpfe darf der Held die offene Welt wahlweise zu Fuß oder mit seinem Jetpack frei erkunden und dabei nicht nur die eine oder andere nützliche Modifizierung für seine Waffen einsammeln, sondern auch tiefer in die Geheimnisse der Kultur der Talaner eintauchen und so vielleicht sogar verborgene Kräfte dieses Alien-Volkes entfesseln.Wer sich vor dem Kauf von Outcast - A New Beginning überzeugen möchte, kann sich auf allein drei Plattformen eine Demoversion herunterladen und auf diesem Weg Adelpha einen kostenlosen Probebesuch abstatten.