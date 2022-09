One Piece Odyssey erscheint im Januar in drei Editionen, neuer Trailer

Bandai Namco hat das Release-Datum von One Piece Odyssey bekannt gegeben. Zwar steht nun fest, dass Fans sich noch bis ins nächste Jahr gedulden müssen, zumindest gibt es jetzt aber einen frischen Trailer, der viele Ausschnitte aus dem Spiel zeigt. Außerdem wurden die drei unterschiedlichen Editionen vorgestellt, in denen One Piece Odyssey vorbestellt werden kann.Das neue Videospiel-Abenteuer von Ruffy und seiner Strohhut-Piratenbande beginnt am 12. Januar 2023, und zwar auf dem PC via Steam, einen Tag später dann auch auf der PlayStation 4 PlayStation 5 und Xbox Series X/S Neben der Standard-Edition wird es auch eine Deluxe-Edition geben, welche neben dem Spiel noch das Deluxe-Paket (Ingame-Schmuck-Accessoires und Scharfschützenkönig-Reisekleidung) sowie das Abenteuer-Erweiterungspaket (zukünftiger Story-DLC und 100.000 Berry-Ingame-Währung) enthält. Die Collector's Edition umfasst zusätzlich noch eine Sammelbox, eine Ruffy & Lim-Figur, ein Steelcase und drei Postkarten.One Piece Odyssey erscheint zum 25. Jubiläum der Anime- und Mangaserie und erzählt eine vollkommen neue Geschichte, in der Monkey D. Ruffy und seine Crew auf einer geheimnisvollen Insel stranden und dort anscheinend zumindest vorübergehend ihre Kräfte verlieren. Verantwortlich dafür ist Lim, ein neuer Charakter, der speziell für das Spiel ausgedacht wurde.