One Piece Odyssey: Memory-Trailer verrät neue Details zur Handlung

Im Januar erscheint mit One Piece Odyssey ein Spiel, das die Herzen vieler Anime- und Manga-Fans höherschlagen lassen dürfte. Die neuen Abenteuer führen die Strohhut-Bande dann an gleich mehrere bekannte und unbekannte Orte, der nun veröffentlichte Memory-Trailer zeigt die beiden Schauplätze Marine Ford und Dress Rosa.One Piece Odyssey führt Ruffy und seine Freunde in die Welt Memoria. Diese ist allerdings nicht real, sondern besteht lediglich aus den Erinnerungen der Piratentruppe, die dort einen Weg finden muss, ihre verlorenen Kräfte wiederzuerlangen. Spieler werden dazu aus der Serie vertraute Orte aufsuchen, wobei diese sich nun in vielerlei Hinsicht unterscheiden.Denn während Ruffy beispielsweise einst allein im Marine Ford versuchte, seinen Bruder Portgas D. Ace zu befreien, steht ihm dieses Mal die Strohhut-Bande im Kampf zur Seite. Auch die Dress Rosa-Arc wird im Spiel ein anderes Ende als noch in der Serie finden, wie der neue Trailer nun andeutet.One Piece Odyssey erscheint am 12. Januar 2023 auf Steam und einen Tag später dann auch für die PlayStation 4 PlayStation 5 und Xbox Series X/S