One Piece Odyssey: Trailer zum heutigen Start des Anime-Abenteuers

Das Anime-Rollenspiel One Piece Odyssey ist ab heute für den PC erhältlich - Konsolenspieler dürfen dann ab morgen mit Ruffy und der Strohhut-Bande ein neues Abenteuer erleben. Den Start feiert Bandai Namco mit einem stimmungsvollen Launch-Trailer.One Piece Odyssey erscheint pünktlich zum 25. Jubiläum der äußerst erfolgreichen Anime- und Mangareihe. In der neuen Geschichte, die übrigens vom originalen One Piece-Autor Eiichiro Oda stammt, erleidet unsere Piratencrew Schiffbruch und wird verstreut an der Küste einer unbekannten Insel angespült.Ziel ist es daher zunächst, Ruffy und seine Freunde wieder zusammenzubringen und dann gemeinsam in See zu stechen. Bevor dies möglich ist, müssen jedoch einige neue Gegner bezwungen und knifflige Rätsel geknackt werden. Die Insel kann dabei frei von den Spielern erkundet werden, Kämpfe zwischen der Crew und ihren Gegnern laufen rundenbasiert ab.One Piece Odyssey erscheint am 12. Januar 2023 via Steam für den PC, Versionen für die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S folgen einen Tag später. Konsolenspieler können immerhin aber schon jetzt eine Demoversion des Spiels herunterladen und ausprobieren - der PC geht in Sachen Anspielversion leider leer aus.