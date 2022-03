One Piece Odyssey: Neues JRPG mit Ruffy und der Strohhut-Bande

Bandai Namco hat ein neues Rollenspiel angekündigt, das in der Welt der beliebten Anime- und Manga-Reihe One Piece angesiedelt ist. Darin erleben Ruffy und die Strohhüte ein komplett neues Abenteuer, als ihr Schiff in Seenot gerät.In One Piece Odyssey landet die Piratenbande rund um Monkey D. Ruffy auf einer mysteriösen Insel, nachdem ihr Schiff, die Thousand Sunny, nach einem schweren Sturm gekentert ist. Zunächst voneinander getrennt, müssen die Crewmitglieder wieder zueinanderfinden, während sie den geheimnisvollen Ort erkunden und bislang unbekannte Monster bekämpfen. Eine unerwartete Wendung soll zudem für weitere Probleme sorgen.Bandai Namco beschreibt One Piece Odyssey als ein rundenbasiertes Rollenspiel mit Quests und Dungeons sowie der gewohnten Atmosphäre, dem Humor und dem Charme von One Piece. Spieler schlüpfen dabei nicht nur in die Rolle von Ruffy, sondern können auch Zorro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Franky und Brook steuern. Mit Adio gibt es zudem einen komplett neuen Charakter.Bandai Namco zufolge befindet sich One Piece Odyssey bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung. An dem Projekt ist selbstverständlich der Serienschöpfer Eiichiro Oda beteiligt, außerdem werden im Spiel die originalen japanischen Synchronsprecher zu hören sein. Für die Musik ist Motoi Sakuraba (Dark Souls, Tales of) zuständig. One Piece Odyssey soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.