New Tales from the Borderlands: Erster Trailer zum Adventure

2K Games hat auf der Gamescom die "Fortsetzung" zu Tales from the Borderlands nun auch offiziell angekündigt. New Tales from the Borderlands, so der Titel, setzt aber nicht die Handlung des ersten Teils fort, weshalb sich Spieler an eine Gruppe neuer Charaktere gewöhnen müssen. Diese stellt jetzt der erste Trailer zum Adventure vor.New Tales from the Borderlands entsteht nicht mehr bei Telltale Games, sondern wird von Gearbox Software entwickelt, also demselben Team, das auch schon hinter Borderlands 1 bis 3 steckte. Dennoch handelt es sich wieder um ein Adventure, das Spieler immer wieder mit kuriosen Situationen und Entscheidungen konfrontiert, welche den weiteren Verlauf und schließlich den Ausgang der Geschichte verändern.Mit Anu, Octavio und Fran gibt es allerdings drei neue Helden (oder eher Loser), die gemeinsam ihre ganz persönlichen Träume verfolgen und nebenbei die Borderlands zu einem besseren Ort machen wollen.New Tales from the Borderlands erscheint bereits am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Zwar ist das Spiel in fünf Kapitel unterteilt, diese erscheinen jedoch als gemeinsames Paket und werden somit nicht erst über die folgenden Monate nachgereicht.