New Tales from the Borderlands: 2K Games zeigt den Launch-Trailer

2K Games und Gearbox Software veröffentlichen heute New Tales from the Borderlands für PC und Konsole. Die alten Helden des Vorgängers sind dieses Mal nicht mehr mit dabei, stattdessen erzählt das Adventure die Geschichte von drei neuen Charakteren, die ihr eigenes Leben wieder in den Griff bekommen wollen - und dabei womöglich das ganze Universum retten müssen.New Tales from the Borderlands rückt drei liebenswerte Außenseiter in den Mittelpunkt einer neuen Geschichte, die in der Metropole Promethea spielt. Da hätten wir die Wissenschaftlerin Anu, ihren Bruder Octavio und die Frogurt-Verkäuferin Fran, die sich aufgrund ungünstiger Schicksalswendungen mit der skrupellosen Tediore-Corporation anlegen. Der machtgierige Konzern will nämlich die Kontrolle über die Stadt an sich reißen, doch wie unser Heldentrio bald feststellen muss, steht hier noch viel mehr auf dem Spiel.So wie auch schon bei Tales from the Borderlands beeinflussen getroffene Entscheidungen auch dieses Mal wieder den weiteren Verlauf der Handlung, wobei mit der einen oder anderen überraschenden Wendung gerechnet werden darf. Anders als Telltales Adventure von 2014 erscheint New Tales from the Borderlands nun aber nicht mehr in Einzelepisoden über die kommenden Monate verteilt. Stattdessen ist das gesamte Adventure ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.