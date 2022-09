New Tales from the Borderlands: Trailer stellt die neuen Helden vor

Das Adventure Tales from the Borderlands bekommt einen Nachfolger. Dieser wird nun aber nicht mehr von Telltale Games, sondern bei Gearbox Software entwickelt. Auch die beiden Helden des ersten Teils bleiben außen vor, stattdessen wird das Spiel drei neue Protagonisten in den Vordergrund rücken. Diese können wir jetzt in einem neuen Video etwas näher kennenlernen.New Tales from the Borderlands erzählt die Geschichte von drei Einwohnern Metropole Promethea: Fran Miscowicz ist die von Rachegelüsten getriebene Besitzerin eines Frogurt-Shops, der während einer Invasion zerstört wurde. Die Wissenschaftlerin Dr. Anuradha Dhar hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, welche nachhaltig für ein friedliches Miteinander aller Menschen sorgen könnte und Octavio Wallace-Dhar ist im Grunde nur ein Niemand, der sich um jeden Preis einen Namen machen möchte. In einem weiteren Video zeigt Gearbox zum ersten Mal auch richtiges Gameplay aus dem Spiel. Der knapp 20 Minuten lange Clip zeigt, wie die drei Helden in der Kanalisation von Promethea den Eingang zu einer verborgenen Kammer suchen. New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.