ARK: Survival Ascended - Trailer zum Early-Access-Start für den PC

Neue Karten und Mods erscheinen später

ARK: Survival Ascended ist bei Steam im Early Access gestartet. Neben Gameplay-Verbesserungen will die Neuauflage des Dino-Abenteuers Ark: Survival Evolved dabei natürlich auch mit einer deutlich verbesserten Grafik punkten. Von dieser können wir uns jetzt in Form eines neuen Trailers überzeugen.Das Entwicklerstudio Wildcard lässt wieder die Dinos los, die in ARK: Survival Ascended dank der verwendeten Unreal Engine 5 nun schöner denn je aussehen. Auch die Spielwelt erstrahlt sichtbar im neuen Glanz, wobei das verbesserte Physiksystem für eine realistischere Darstellung von Wasser und Pflanzen sorgt. Allerdings: Zum Start hat das Spiel anscheinend noch mit massiven Performance-Problemen zu kämpfen, wie ein Blick auf die Steam-Bewertungen zeigt.Bei einem Early-Access-Titel ist dies natürlich nicht besonders überraschend. Während der Entwicklungsphase sollen außerdem noch neue Inhalte wie Expansionswelten ohne zusätzliche Kosten nachgereicht werden.Features wie der Cross-Plattform Multiplayer oder plattformübergreifende Mods folgen ebenfalls erst später. Dies gilt übrigens auch für die Konsolenfassungen, die voraussichtlich irgendwann im November starten.