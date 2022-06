Scorn: Neuer Trailer enthüllt das Release-Datum des Horror-Titels

Ebb Software gewährt uns in Form eines Trailers neue Einblicke in das Horror-Adventure Scorn, welches nun außerdem ein festes Release-Datum hat. Spieler erkunden hier eine albtraumhafte Welt, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Wem das Gezeigte bekannt vorkommt: Das Spiel wurde stark von den Werken des "Alien"-Schöpfers H.R. Giger inspiriert.Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussehen mag, handelt es sich bei Scorn um keinen Ego-Shooter. Spieler finden sich in dem Adventure wehrlos oder zumindest spärlich bewaffnet in einer bizarren Realität voller biomechanischer Rätsel und Gefahren wieder. Die Spielwelt setzt sich dabei aus mehreren offenen, miteinander verbundenen Gebieten zusammen, die wohl einst von einer industriellen Zivilisation errichtet wurden, nun aber weitestgehend verlassen sind.Wer noch mehr über die makabre Welt von Scorn erfahren möchte, kann außerdem in einem weiteren kommentierten Gameplay-Video den Ausführungen des Pinhead-Darstellers Doug Bradley lauschen. Scorn erscheint am 21. Oktober 2022 für den PC und die Xbox Series X/S , für die PlayStation 5 folgt das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt.