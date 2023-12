Jurassic Park: Survival - Spiel setzt die Geschichte des Kinohits fort

Das Entwicklerstudio Saber Interactive hat zusammen mit Universal ein neues Videospiel im Jurassic Park-Universum angekündigt. Genauer gesagt soll Jurassic Park: Survival an das Ende des ersten Films anknüpfen und Spieler zurück auf die legendäre Isla Nublar führen.Jurassic Park: Survival wird die Geschichte der InGen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi erzählen, die nach den Ereignissen von Jurassic Park (1993) nicht von der Dinosaurier-Insel evakuiert wurde und nun allein ums Überleben kämpfen muss. Der Ankündigungstrailer zeigt in vorgerenderten Szenen neben ikonischen Filmkulissen Begegnungen mit Raptoren, einem Dilophosaurus und einem T-Rex. Aber auch erstes Ingame-Material in der Ego-Perspektive gibt es zu sehen.Jurassic Park: Survival erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S , ein Veröffentlichungsdatum wurde in der Ankündigung aber bislang nicht genannt.