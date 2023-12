Exoborne: Neuer Extraction-Shooter für PC und Konsole enthüllt

Mit Exoborne hat der Entwickler Sharkmob bei den Game Awards einen neuen Shooter für PC und Konsole angekündigt, in dem Spieler in einer apokalyptischen Welt um knappe Ressourcen kämpfen. Dabei geht die Gefahr nicht nur von anderen Überlebenden, sondern auch unberechenbaren Naturgewalten aus.Der Ankündigungstrailer zeigt zwar leider noch keinerlei Gameplay, lässt aber dennoch schon recht gut erahnen, was wir von dem Extraction-Shooter erwarten dürfen. Extreme Naturgewalten haben in der Zukunft die Erde (oder zumindest den gewählten Schauplatz Amerika) verwüstet. Ressourcen aller Art sind knapp geworden und Aufgabe der Spieler ist es nun, allein oder im Team zu plündern.Wer es lebend aus der Gefahrenzone schafft, kann keine Beute dann dazu verwenden, neue Waffen oder Modifikationen der sogenannten Exo-Rig-Ausrüstung herzustellen. Im Trailer sind etwa Energieschilde, Greifhaken oder Gleitschirme zu sehen. Vor allem letztere können hilfreich sein, wenn Spieler von Wirbelstürmen aufgesaugt und durch die Luft geschleudert werden.Exoborne basiert auf der Unreal Engine 5 und erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein Erscheinungsdatum ist aber bisher nicht bekannt.