Senua's Saga: Hellblade 2 - Neuer Trailer von den Game Awards

Nächstes Jahr geht Senuas Reise durch die Mythen und Qualen in der Welt der Wikinger in die nächste Runde. Senua's Saga: Hellblade 2 wird dann noch einmal ein gutes Stück beeindruckender als der 2017 erschienene erste Teil aussehen, wie der Entwickler Ninja Theory jetzt mit einem neuen Trailer noch einmal deutlich macht.Das Video feierte seine Premiere in der Nacht zu Freitag bei der diesjährigen Verleihung der Game Awards. Zu sehen gibt es eine Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen der Xbox Series X-Version des Spiels, welches außerdem für den PC erscheint. Begleitet wird der Trailer recht passend von Musik der Nordic-Ritual-Folk-Band Heilung.In dem Spiel muss sich die Heldin Senua nicht nur realen Gefahren in einer Welt voller Götter und Monster entgegenstellen, sondern auch mit den inneren Herausforderungen fertig werden, die in ihrer eigenen kaputten Psyche auf sie warten.Leider verrät auch der neue Trailer weiterhin nicht das Release-Datum des Spiels, irgendwann 2024 soll es aber so weit sein.