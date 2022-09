Monster Hunter mit Crafting: EA kündigt das Jagdspiel Wild Hearts an

Allein oder im Koop mit Crossplay

EA möchte der erfolgreichen Spielereihe Monster Hunter Konkurrenz machen und kündigt zusammen mit Koei Tecmo das Jagdspiel Wild Hearts an - auch hier dürfen wir allein oder im Team gegen zumeist riesige Kreaturen kämpfen. Wie der Ankündigungstrailer zeigt, werden dabei mitunter ziemlich ungewöhnliche Technologien zum Einsatz kommen.Wild Hearts versetzt Spieler in die Fantasy-Welt Azuma, die an das feudale Japan angelehnt ist. Ähnlich wie wir es von Monster Hunter kennen, ist diese nicht nur von Menschen, sondern auch gewaltigen Monstern bewohnt, die hier als Kemono bezeichnet werden und mit der "Macht der Natur erfüllt sind". Und diese gilt es zu bekämpfen, wahlweise allein oder eben mit anderen Spielen im nahtlosen Koop-Modus, wie es in der Ankündigung heißt. Crossplay auf allen unterstützten Plattformen wird es ebenfalls geben.Um gegen die Giganten tatsächlich eine Chance zu haben, erhalten Spieler Zugang zu uralten, eigentlich vergessenen Technologien (genannt Karakuri), etwa, um sich schneller oder fliegend fortzubewegen, schwere Treffer zu landen oder Gegner zeitweise bewegungsunfähig zu machen. Auch Crafting soll beim Gameplay eine große Rolle spielen. Hier dürfte schon bald ein weiteres Video genauere Erklärungen bringen, welches für den 5. Oktober angekündigt wurde und das dann vor allem neue Spielszenen zeigen soll.Wild Hearts wird von Studio Omega Force entwickelt, das zu Koei Tecmo gehört und das in der Vergangenheit Reihen wie Dynasty Warriors, Attack on Titan oder Dragon Quest hervorbrachte.Wann Wild Hearts erscheint, steht auch schon fest: Die Monsterjagd beginnt am 17. Februar 2023 auf dem PC (Origin, Steam, Epic Games Store), der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S