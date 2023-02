Wild Hearts: Neuer Trailer stimmt auf die wilde Monsterjagd ein

Schon in wenigen Tagen erscheint mit Wild Hearts ein neues Spiel des japanischen Entwicklers Omega Force, welches an die Erfolge von Capcoms Monster Hunter-Reihe anknüpfen will. Auch hier jagen Spieler allein oder zusammen mit Freunden riesige Monster, allerdings spielt dabei der Einsatz von Technologie eine entscheidende Rolle. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, was uns beim Kampf Mensch gegen Kreatur erwartet.Wild Hearts versetzt Spieler in eine mystische Welt, die an das alte Japan angelehnt ist. Diese wird jedoch nicht nur von den Menschen, sondern auch von riesigen Kreaturen, den sogenannten Kemono, bewohnt. Unglücklicherweise verhalten sich die Bestien den Menschen gegenüber alles andere als friedlich, welche sich lediglich durch den Einsatz uralter Technologien gegen die Kemono zur Wehr setzen können.Selbstverständlich stehen diese Technologien auch den Spielern zur Verfügung. Diese helfen etwa dabei, die Bewegungsfähigkeit der Monster einzuschränken oder größeren Schaden auszuteilen. Gespielt wird dabei wahlweise allein oder zusammen mit Freunden im Koop.Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S