Monster Hunter Stories 2 - Neuer Trailer zur Story des Rollenspiels

Capcom hat einen weiteren Trailer zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin veröffentlicht. Dieser gibt einen Überblick über die Handlung des Spiels und zeigt einige der Charaktere, denen der Held während seines Abenteuers begegnet.Die Geschichte von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin beginnt mit einem Festival im Dorf Mahana und dem seltsamen Verschwinden der Rathalos in der Welt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines jungen Riders, der versucht, in die Fußstapfen seines Großvaters Red zu treten, der einst der Beschützer seiner Heimat war. Auf einer Reise begegnet der Rider dem Wyverianer-Mädchen Ena, von dem er nicht nur seinen Bindungsstein, sondern auch ein geheimnisvolles Ei erhält. Wenig später schlüpft aus dem Ei ein noch flugunfähiger Rathalos, der - glaubt man den Legenden - die Welt ins Verderben stürzt, sobald er seine Flügel entfaltet.Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint am 9. Juli 2021 für die Nintendo Switch und den PC.