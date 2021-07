Monster Hunter Stories 2 - Capcom zeigt den offiziellen Launch-Trailer

In dieser Woche veröffentlicht Capcom das Rollenspiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für den PC und die Nintendo Switch. Vorab gibt es nun den offiziellen Launch-Trailer zu sehen, der nicht nur einige der Charaktere und Monster zeigt, denen der Spieler auf seinem Abenteuer begegnen wird, sondern auch einen Ausblick auf weitere Inhalte gibt, die in den Wochen nach dem Start kostenlos erscheinen.Der Launch-Trailer zu Monster Hunter Stories 2 verzichtet dabei gänzlich auf Dialoge, die Geschichte des Spiels ist aber ohnehin schon hinlänglich bekannt. Im Mittelpunkt des Abenteuers steht ein junger und noch unerfahrener Rider, der von der Wyverianerin Ena ein geheimnisvolles Ei anvertraut bekommt. Aus diesem schlüpft wenig später ein noch flugunfähiger Rathalos, der jedoch - so sagen es die Legenden - das Schicksal der ganzen Welt für immer verändern könnte.Monster Hunter Stories 2 erscheint am 9. Juli 2021, in der Zeit nach dem Release wird Capcom das Spiel mit zusätzlichen Gratis-Inhalten versorgen. Den Anfang macht am 15. Juli das neue Monstie Palamute, in den Wochen und Monaten darauf folgen weitere Monsties und Gegner für den Koop-Modus.