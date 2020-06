Marvel's Spider-Man: Miles Morales wurde für die PS5 angekündigt

Alle Neuigkeiten zur Next-Gen-Konsole

Unter dem Slogan "Die Zukunft des Gaming" hat Sony eine ganze Reihe von Spielen für die PlayStation 5 vorgestellt. Wenig überraschend darf sich auch Spider-Man nach seinem äußerst erfolgreichen Auftritt auf der PlayStation 4 mal wieder durch New York schwingen. Erste Details verrät Sony in einem ersten Trailer.So wird auch Marvel's Spider-Man: Miles Morales wieder von Insomniac Games entwickelt und - wie es der Titel bereits erahnen lässt - wird Peter Parker hier von dem jüngeren und noch unerfahrenen Miles Morales ersetzt. Fest steht bereits, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheint, es könnte sich somit um einen der Launch-Titel der Konsole handeln.