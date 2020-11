Marvel's Spider-Man Miles Morales zeigt sich im Launch-Trailer

Marvel's Spider-Man Miles Morales ist einer der Launch-Titel für die PlayStation 5 und kommt demnach in wenigen Tagen in den Handel. In der Standalone-Erweiterung des PlayStation 4-Hits Marvel's Spider-Man aus dem Jahr 2018 steht nun ein neuer Held im Mittelpunkt des Geschehens.Kurz vor der Veröffentlichung zeigt Sony Interactive Entertainment zusammen mit dem Entwicklerstudio Insomniac Games den offiziellen Launch-Trailer, der auch in einer deutsch synchronisierten Fassung vorliegt. Anders als beim Hauptspiel für die PS4 steht nun nicht mehr Peter Parker, sondern der junge Miles Morales im Mittelpunkt. Spieler erleben dessen Wer­de­gang zum wohl bekanntesten Marvel-Helden und müssen dabei natürlich auch mal wieder New York City retten.Marvel's Spider-Man Miles Morales erscheint am 12. November 2020 sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 5. Auf letzterer läuft das Spiel mit verbesserter Grafik und nahezu ohne Ladezeiten. Allerdings dürfte der Titel für die meisten hierzulande erst einige Tage nach der Veröffentlichung spielbar sein, denn Sonys neue Konsole kommt hierzulande bekanntermaßen erst am 19. November in den Handel. Wer das Spiel für die PS4 kauft, kann zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos auf die PS5-Version upgraden.