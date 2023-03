Lords of the Fallen: Technischer Showcase zum Action-Rollenspiel

Das Studio Hexworks hat ein neues Video zum Action-Rollenspiel Lords of the Fallen geteilt. Darin zeigen die Entwickler, wie sie den Elden Ring-Konkurrenten mithilfe der Unreal Engine 5 zum Leben erwecken - etwa durch besonders detaillierte Charaktermodelle.Der Technical-Showcase wurde anlässlich der derzeit stattfindenden Game Developers Conference 2023 veröffentlicht. Am Beispiel der Skyrest Bridge, einem frühen Schauplatz im Spiel, erklärt das Studio, wie sie die komplexe Fantasy-Welt mithilfe der Lumen Global Illumination-Technologie in Echtzeit beleuchten, ohne dabei die Performance allzu stark negativ zu beeinflussen.Das Video zeigt außerdem, wie Spieler Körperbau, Aussehen und Kleidung ihres Helden frei gestalten können und wie die Chaos-Physics-Technologie der Unreal Engine 5 Bewegungen von Haaren, Stoffen, Ketten und ähnlichen Elementen realistisch darstellt. Zuletzt geht es noch kurz um die technische Umsetzung der zwei Welten, zwischen denen Spieler in Lords of the Fallen hin und her reisen. Axiom, die Welt der Lebenden, und Umbral, die Welt der Toten, sind dabei eng miteinander vernetzt.Lords of the Fallen erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S