Lords of the Fallen: Trailer enthüllt Gameplay und das Release-Datum

Lords of the Fallen erscheint im Oktober dieses Jahres für PC und Konsole - dies bestätigten jetzt CI Games und der Entwickler Hexgames. Vorbestellungen sind ab sofort auf drei Editionen möglich, außerdem gibt es in einem neuen Trailer erstmals auch richtiges Gameplay zu sehen.Genauer gesagt erreicht das Dark Fantasy-Rollenspiel am 13. Oktober 2023 den Handel, und zwar auf dem PC, PlayStation 5 und der Xbox Series X/S . Neben der Standardausgabe wird es dann zudem eine Deluxe Edition mit Extras wie einem digitalen Soundtrack und Artbook sowie eine Collector's Edition mit Sammelfigur und Steelbook geben.Wie der Unreal Engine 5-Titel in Aktion aussieht, zeigt jetzt ein neuer Trailer, in dem neben dem Helden selbst auch einige der riesigen und teilweise recht flinken Bossgegner zu sehen sind. Die Kämpfe dürften dementsprechend ziemlich herausfordernd werden. Begleitet werden die Szenen recht passend vom Song Fear of the Dark von Iron Maiden.Lord of the Fallen ist ein Reboot des gleichnamigen Rollenspiels aus dem Jahr 2014, es erzählt aber eine vollkommen neue Geschichte. Als dunkler Kreuzritter müssen Spieler sich auf eine gefährliche Reise begeben, um den Dämonengott Adyr zu bekämpfen. Insgesamt wird es zum Start neun unterschiedliche Charakterklassen geben, zudem ist jeder Held mit Blick auf Aussehen und Fähigkeiten vom Spieler anpassbar. Wer möchte, darf das gesamte Abenteuer auch im Koop bestreiten und Adyr zusammen mit einem Freund zu Fall bringen.