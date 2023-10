Lords of the Fallen: CI Games entfesselt den finsteren Launch-Trailer

Kampf dem Dämonengott

Reise durch zwei Welten

CI Games und das Studio Hexworks zeigen den offiziellen Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel Lords of the Fallen, welches am kommenden Freitag weltweit für PC und Konsole erscheint. Das Video lässt uns vorab schon einmal für ein paar Minuten in die finstere Fantasywelt eintauchen.Lords of the Fallen ist zugleich Fortsetzung und Reboot des gleichnamigen RPGs, welches 2014 erschienen war. Inhaltlich setzt das Spiel nun zwar einige hundert Jahre später an, die Ausgangslage bleibt jedoch gleich, denn: Der eigentlich besiegte Dämonengott Adyr ist zurückgekehrt und droht, die Menschheit endgültig zu vernichten.Letzte Hoffnung im Kampf gegen den teuflischen Tyrannen ist dieses Mal ein dunkler Kreuzritter, in dessen Rolle Spieler schlüpfen. Der Held ist dabei natürlich vielseitig anpassbar, was Aussehen, Ausrüstung und Fähigkeiten angeht. Zur Wahl stehen neun Charakterklassen wie etwa Schurke, Ritter oder Schüler des Feuers.Auch das ist neu im Reboot: Mithilfe einer magischen Lampe kann der Kreuzritter zwischen den Welten wandeln und so nicht nur das Reich der Lebenden, sondern auch das Reich der Toten aufsuchen. Insgesamt versprechen die Entwickler eine Spielwelt, die fünfmal so groß ist wie im Vorgänger.Wer bei seinem Kampf gegen Adyr Hilfe benötigt, kann sich im Koop-Modus mit einem Freund zusammentun und die gesamte Kampagne zu zweit erleben. Lords of the Fallen erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.