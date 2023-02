Lies of P: Das Pinocchio-Soulslike erscheint im August, neuer Trailer

Das Entwicklerstudio Neowiz hat das Release-Zeitfenster für das finstere Actionrollenspiel Lies of P näher eingegrenzt. Demnach erscheint dieses im August 2023 Jahres für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft. In einem neuen Trailer weiht uns der Schurke des Spiels in seine finsteren Pläne ein, zudem sehen wir eine recht bizarre Kreatur, mit der wir uns wohl herumschlagen müssen.Lies of P greift zwar lose die Geschichte von Pinocchio auf, allerdings fällt diese hier besonders finster aus. Im Mittelpunkt steht natürlich die weltbekannte Puppe, die sich bei der Suche nach ihrem Meister Geppetto durch eine grausame Welt voller Gefahren kämpfen muss. Dazu zählen vor allem zum Leben erwachte Roboter, jedoch scheint Pinocchio es auch mit übernatürlichen Wesen zu tun zu bekommen - ein solches kriecht im Video in eine zuvor bewegungslose Maschine.Lies of P erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S . Pünktlich zur Veröffentlichung ist das Spiel auch im Xbox Game Pass enthalten.