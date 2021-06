Icarus - Das Survival-Spiel zeigt sich im neuen E3-Trailer

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Mit Icarus arbeitet der DayZ-Schöpfer Dean Hall zusammen mit seinem Studio RocketWerkz an einem Survival-Adventure, das sich sowohl allein als auch im Koop spielen lässt. Pünktlich zur E3 2021 zeigt zeigt ein neuer Trailer, welche Gefahren in der Welt von Icarus auf die Spieler warten.Icarus versetzt Spieler auf den fernen Planeten Icarus, der von den Menschen zur Besiedelung ausgesucht wurde, durch ein missglücktes Terraforming-Projekt jedoch unbewohnbar wurde. Vollkommen uninteressant ist Icarus dadurch aber trotzdem nicht, denn die Entdeckung exotischer Materie lockt immer wieder Schürfer auf den Planeten.Spieler können wahlweise solo oder zusammen mit bis zu sieben Freunden auf der Oberfläche von Icarus landen und eine gleichermaßen fremde wie vertraut wirkende Welt erkunden und nach der kostbaren Materie suchen. Doch Vorsicht: Neben der giftigen Atmosphäre hält der Planet noch viele weitere Gefahren wie wilde Tiere oder Naturereignisse bereit.Icarus erscheint am 11. August 2021 für den PC.