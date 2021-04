Hot Wheels Unleashed - Erste Spielszenen aus dem Arcade-Rennspiel

Milestone bringt die kultigen Hot Wheels vom Kinderzimmer auf den Bildschirm. Im Arcade-Racer Hot Wheels Unleashed können Spieler mit den bunten Spielzeugautos nicht nur spektakuläre Rennen fahren, sondern auch ihre eigenen Strecken basteln. Ein erster Gameplay-Trailer zeigt nun die Mini-Racer in Aktion.Hot Wheels Unleashed erinnert auf den ersten Blick recht deutlich an das erfolgreiche Trackmania, kommt aber mit lizenzierten Spielzeugautos daher. So wie in Trackmania werden diese über mitunter recht waghalsige Rennstrecken geheizt, die mit Loopings, Schanzen und Hindernissen immer wieder neu fordern. Einen Editor wird es wenig überraschend auch geben, mit dem sich dann eigene Strecken gestalten lassen. Diese können dann online mit anderen Spielern geteilt werden. Bisher wurde eine Werkstatt als Umgebung angekündigt, weitere werden aber noch folgen.Insgesamt können 60 der Spielzeugautos gesammelt werden, von denen einige im Gameplay-Trailer zu sehen sind. Allerdings stammen die Szenen aus einer Pre-Alpha, weshalb sich die Modelle und Lackierungen noch ändern können. Die Spielzeuautos haben zudem unterschiedliche Eigenschaften und können individuell angepasst werden. Multiplayer-Partien sind im Split-Screen oder online gegen 12 weitere Teilnehmer möglich.Erscheinen soll Hot Wheels Unleashed am 30. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . In einem ausführlichen Gameplay Showcase stellen die Entwickler das Spiel noch genauer vor.