Hot Wheels Unleashed 2: Milestone stellt die neuen Features vor

Mattel und das Studio Milestone haben einen neuen Trailer für Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged veröffentlicht. Dieser liefert einen Vorgeschmack auf das, was Spieler zum Start des Rennspiels im Oktober erwartet. Unter anderem geht es in dem Video um die neuen Fahrzeugkategorien und besonderen Tricks der Miniflitzer.Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged wird im Vergleich zu seinem Vorgänger mit vielen Neuerungen aufwarten. Zunächst gibt es mehr Fahrzeuge, zu denen jetzt auch Geländewagen und sogar Motorräder zählen. Alle Fahrzeuge sind entsprechend ihrer Eigenschaften in verschiedene Kategorien wie Rakete, Drifter oder Offroad unterteilt.Mit dem Boost erhalten die Fahrzeuge nicht nur einen kostbaren Geschwindigkeitsschub, sondern sie können nun auch Sprünge sowie Doppelsprünge machen oder Gegner mit einem Seitenschwung aus der Bahn werfen. Im Video sind zudem ein paar der neuen Strecken zu sehen, zu denen etwa ein Minigolfplatz oder eine Spielhalle zählen.Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged erscheint am 19. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.