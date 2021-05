Hot Wheels Unleashed - Die College-Campus-Umgebung im Video

Mattel und der Spiele-Entwickler Milestone enthüllen in einem Trailer die nächste Location des Fun-Racers Hot Wheels Unleashed. Zu sehen sind die bunten Miniflitzer dieses Mal in den unterschiedlichen Räumen eines College Campus. Außerdem gibt es im Video ein paar neue Fahrzeuge zu entdecken.Der College Campus ist in drei miteinander verknüpfte Gebiete verbunden. Spieler dürfen ihre Spielzeugautos durch Seminarräume lenken, in der Bibliothek ihre Runden drehen und quer durch das Chemielabor düsen. Selbstverständlich können Spieler auch hier ihre ei­ge­nen Strecken gestalten und online teilen.Wer genau hinschaut, findet im Trailer insgesamt sechs weitere Fahrzeuge, die den Fuhrpark des Spiels erweitern. Dieser soll zum Start aus mehr als 60 Autos bestehen. Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X