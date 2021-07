Hot Wheels Unleashed - Diese Autos sind im Rennspiel enthalten

Im Rennspiel Hot Wheels Unleashed werden direkt zum Start mehr als 60 der bunten Spielzeugflitzer an den Start gehen. Neben klassischen Hot Wheels-Autos gehören dazu auch Miniaturversionen realer Fahrzeuge und aus der Pop-Kultur bekannte Wagen. Einige sind im neuesten Trailer zu sehen, den Milestone und Mattel veröffentlicht haben.Insgesamt umfasst der Fuhrpark von Hot Wheels Unleashed 66 Fahrzeuge, welche allesamt einzigartige Eigenschaften wie einen eigenen Fahrstil besitzen und zudem mit individuellen Lackierungen angepasst werden können. Neben zahlreichen Flitzern aus mehr als 50 Jahren der Spielzeugmarke sind auch aus Film und Fernsehen bekannte Autos mit dabei: Der Party-Wagen der Teenage Mutant Ninja Turtles, Snoopy aus den Peanuts, K.I.T.T. aus Knight Rider, der Zeitmaschinen-DeLorean aus Zurück in die Zukunft sowie Batmans Batmobil.Wer lieber mit "realen" Boliden über die Strecken flitzen möchte, kann außerdem in diversen Straßen- und Rennautos Platz nehmen - vom 1932er Ford Deuce bis zum 2020er Koenigsegg Jesko ist hier einiges mit dabei.Auf der Webseite des Spiels findet sich inzwischen eine vollständige Liste aller Fahrzeuge , weitere sollen aber auch noch nach dem Start am 30. September 2021 folgen.