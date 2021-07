Hot Wheels Unleashed - Milestone stellt den Strecken-Editor vor

Der Entwickler Milestone stellt in einem Trailer den Strecken-Editor des Rennspiels Hot Wheels Unleashed ein wenig genauer vor. Mit diesem können Spieler ihre eigenen Rennbahnen gestalten und im Anschluss dann natürlich auch mit Freunden und dem Rest der Welt teilen.Mit dem Editor geben die Entwickler den Nutzern die selben Werkzeuge in die Hand, welche diese auch selbst für die offiziellen Strecken genutzt haben. Spieler können eines der vorhandenen Grundthemen wählen dann mit den orangefarbenen Bauteilen, die viele sicherlich noch aus ihren Kinderzimmern kennen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wie im Video zu sehen ist, können die Stücke verbogen, verdreht und dann verbunden werden. Zusätzliche Module sollen den Strecken dann noch den besonderen Kick verleihen.Fertige Strecken können im Anschluss online mit der Community ausgetauscht werden. Für Interessierte hat Milestone ein weiteres Video veröffentlicht , in dem der Lead Game Designer Federico Cardini einen ausführlichen Überblick über den Editor gibt. Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September 2021.