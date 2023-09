Hot Wheels Unleashed 2: Video stellt die verfügbaren Spielmodi vor

Story-Modus und mehr

Die Rennspiel-Experten von Milestone haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged veröffentlicht und stellen in diesem die unterschiedlichen Spielmodi des Racers vor, der im Oktober für PC und Konsole erscheint. Dazu zählt sogar eine Story-Kampagne mit den beliebten Mini-Flitzern.In Elimination sollten Spieler es möglichst vermeiden, letzter zu werden, denn nach Ablauf der Zeit wird hier das letzte Auto auf der Strecke gnadenlos aus dem Rennen geworfen. In Drift Master kommen vor allem Fans kreischender Reifen auf ihre Kosten, wohingegen in Waypoint die unterschiedlichen Levels frei erkundet werden dürfen.Grab the Gears verspricht spaßige Online-Partien, in denen Spieler möglichst viele Boxen aufnehmen und zu einer Sammelstelle bringen müssen, bevor die Zeit abgelaufen ist. In Clash Derby gibt es dafür Punkte, möglichst hart in gegnerische Fahrzeuge zu crashen.Zuletzt wartet Hot Wheels Unleashed 2 noch mit der Story-Kampagne Creature Rampage auf, in der Spieler in die Rollen verschiedener Helden schlüpfen und riesige Kreaturen bekämpfen. Los geht es am 19. Oktober 2023 auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.