Hot Wheels Unleashed 2: Sequel mit vielen Neuerungen angekündigt

Neue Fahrzeuge und Rennstrecken

Spielmechaniken und Spielmodi

Mattel und das Studio Milestone haben ein neues Rennspiel (nicht nur) für Fans der beliebten Hot Wheels-Spielzeugautos angekündigt. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged verspricht dabei eine große Menge an Spaß auf außergewöhnlichen Ministrecken. Los geht es bereits in diesem Herbst.Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged wird zum Start mehr als 130 unterschiedliche Fahrzeuge bieten, die in drei Leistungsklassen unterteilt sind. Neu sind nun auch Motorräder und ATV. Spieler können über Skill Points den Fahrstil eines jeden Flitzers individuell anpassen und sich so den vielleicht entscheidenden Vorteil in den Rennen verschaffen. Wer möchte, darf im Editor außerdem die Lackierungen und Sticker selbst gestalten.Insgesamt wird es in Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged fünf verschiedene Umgebungen geben: eine Spielhalle, einen Hinterhof, einen Minigolfplatz und eine Tankstelle. Auch hier gilt: Wer will, kann sich seine eigenen Strecken basteln und diese sogar mit der Community teilen.Jeder Schauplatz soll mit seinen jeweiligen Gegebenheiten das Fahrverhalten beeinflussen, außerdem werden verschiedene Objekte auf der Strecke immer wieder für Überraschungen sorgen. Der Trailer zeigt etwa Kugeln, die über die Fahrbahn rollen.Die kleinen Rennautos können nun nicht nur driften und boosten, sondern auch springen und so etwa Abkürzungen erreichen. Ähnlich nützlich könnte der Lateral Dash sein, denn mit diesem lassen sich etwa gegnerische Fahrzeuge von der Strecke schubsen.Auch bei den Spielmodi verspricht Milestone einiges. In der Kampagne wird eine Geschichte rund um vier Charaktere mit jeweils eigenem Hintergrund und unterschiedlichen Persönlichkeiten erzählt, zudem gibt es verschiedene Renndisziplinen im Single- und Multiplayer - wahlweise online (inklusive Crossplay) oder im Splitscreen.Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged erscheint am 19. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch.