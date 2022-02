Horizon Forbidden West erscheint heute, neuer Trailer zum Start

Horizon Forbidden West ist ab heute für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Sony und das Entwicklerstudio Guerrilla machen mit einem neuen Trailer auf das Spiel aufmerksam und zeigen in diesem unter anderem, was die internationale Presse von dem Spiel hält.Horizon Forbidden West erscheint fünf Jahre nach seinem Vorgänger, Horizon Zero Dawn. Für die Heldin Aloy sind seit dem Ende von Teil 1 hingegen erst sechs Monate vergangen, als neue Gefahren die Reste der Menschheit bedrohen: Eine geheimnisvolle Seuche breitet sich aus und gewaltige Stürme sorgen für Verwüstung. Hinzu kommen neue und gefährliche Maschinen, die das Land durchstreifen.Um die Gründe für diese Bedrohungen zu finden, begibt sich Aloy auf eine Reise in den Verbotenen Westen, wo sie jedoch in einen Konflikt zwischen dem Carja-Clan und den Tenakth-Rebellen hineingezogen wird. Zum Glück darf sich Aloy nicht nur auf alte Verbündete, sondern auch auf die Unterstützung neuer Begleiter an ihrer Seite verlassen.