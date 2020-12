Hitman 3 - Square Enix zeigt die Eröffnungssequenz des Spiels

Die Veröffentlichung von Hitman 3 steht kurz bevor - um auf das Finale der aktuellen Trilogie einzustimmen, zeigt das Studio IO Interactive zusammen mit Square Enix nun das offizielle Opening Cinematic des Spiels.Das Video zeigt den Profikiller Agent 47 in Dubai, wo er sich zusammen mit seinem zuvor verschollenen Freund Lucas Grey auf die Suche nach weiteren Mitgliedern der geheimen Organisation Providence begibt. Natürlich wird Dubai längst nicht der einzige Schauplatz des Spiels sein, denn Agent 47 darf noch viele weitere Orte rund um den Globus besuchen.Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Besitzer der beiden Vorgänger können die alten Missionen in das neue Spiel importieren und dann mit technischen Verbesserungen erleben.