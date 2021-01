Hitman 3 - Neuer Trailer zeigt den Virtual-Reality-Modus des Spiels

Wenn Hitman 3 Endes des Monats erscheint, wird das Spiel den Abschluss der aktuellen Trilogie markieren. Die PlayStation-Version wird sich dann auch auf eine vollkommen neue Art und Weise spielen lassen: ein Virtual-Reality-Modus ermöglicht nämlich einen vollkommen neuen Blick in die Welt des Auftragsmörders Agent 47.Der PSVR-Modus steht nun im Mittelpunkt eines neuen Videos, welches die Entwickler ver­öf­fent­licht haben. Darin versprechen diese, dass Spieler keine abgespeckte VR-Erfahrung erhalten, sondern das komplette Spiel aus der besonders lebensnahen Ego-Perspektive er­le­ben dürfen. Wer die Missionen aus Hitman 1 und Hitman 2 importiert, darf auch in diesen dann sein blutiges Handwerk in VR verrichten.Voraussetzung ist neben der PS4-Version des Spiels natürlich auch das passende Playstation-VR-Headset. Ein VR-Modus für die PC-Version von Hitman 3 wurde bisher noch nicht angekündigt. Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für den PC (exklusiv im Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox Series X und Google Stadia. Eine Version für die Nintendo Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.