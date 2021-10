Halo Infinite: Im Trailer droht der Banished-Anführer den Menschen

Nach einer längeren Verschiebung erscheint Halo Infinite im Dezember für die Xbox Series und den PC - da wundert es nicht, dass Microsoft allmählich beginnt, kräftig die Werbetrommel zu rühren. Nachdem es vor ein paar Tagen bereits eine knapp sechs Minuten lange Übersicht über Kampagne zu sehen gab, spricht jetzt in einem weiteren Trailer der Anführer der Verbannten eine Drohung an die Menschheit aus.Spieler werden es in der Kampagne von Halo Infinite mit den Verbannten (The Banished) zu tun bekommen, eine Söldnerfraktion, die sich von der Allianz abgewandt hat. Im neuen Video ist Escharum, der Anführer der Verbannten, zu sehen und zu hören. In einem offenbar an die Menschen gerichteten Funkspruch lässt der leicht an einen Gorilla erinnernde Kriegshäuptling keinen Zweifel daran aufkommen, dass diese vor ihrer vollständigen Vernichtung stehen - und kein noch so gut gepanzerter Held dies verhindern kann.Halo-Fans durften bereits in Halo Wars 2 Bekanntschaft mit den Verbannten machen, mit Halo Infinite spielen sie nun erstmals auch in der Hauptreihe eine entscheidende Rolle. Der Open-World-Shooter erscheint am 8. Dezember 2021 für den PC und die Xbox Series X/S