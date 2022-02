Grid Legends: Neuer Features-Trailer zum Rennspiel veröffentlicht

Electronic Arts und Codemasters stimmen heute einmal mit einem weiteren Trailer auf Grid Legends ein, das Ende des Monats für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. Das Video gibt einen Überblick über die wichtigsten Features des Rennspiels.Grid Legends bietet den actionreichen Story-Modus "Vom Ruhm getrieben", in dem der Schauspieler Ncuti Gatwa in der Rolle des Rennfahrers Valentin Manzi in internationalen Wettbewerben um Ruhm und Ehre kämpft. Als Schauplätze sind unter anderem Yokohama, London, Paris, Dubai und San Francisco vertreten.Neben den Modi Electric, Stadium Super Truck und Multi Class kehren in Grid Legends außerdem die beliebten Drift-Turniere und die berüchtigten Eliminierungsrennen zurück. Im sogenannten "Hop In"-Multiplayer können bis zu 22 Spieler gegeneinander antreten und dabei schnell und unkompliziert in die Rennen einsteigen - so versprechen es zumindest die Entwickler.Grid Legends erscheint am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S