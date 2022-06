F1 22: Codemasters zeigt den Launch-Trailer zum Start des Rennspiels

Codemasters und EA Sports präsentieren gemeinsam den offiziellen Launch-Trailer zur Rennsimulation F1 22, die ab heute als digitale Champions Edition für PC und Konsole erhältlich ist. Das Video rückt dabei vor allem das Geschwindigkeitsgefühl des Motorsports in den Fokus.F1 22 ist das offizielle Spiel der FIA Formula One World Championship 2022 und kommt daher mit allen offiziellen Wagen, Fahrern und Strecken der aktuellen Saison. Ein neuer Schauplatz ist etwa der International Autodrome in Miami. Neben einem verbesserten Karrieremodus für bis zu zwei Spieler bietet die neueste Ausgabe der Reihe auch wieder spannende Muliplayer-Rennen online oder im Split-Screen. Unerfahrene Spieler sollen von einer neuen adaptiven KI profitieren. Das bedeutet: Computergesteuerte Gegner passen sich automatisch an die Stärke des jeweiligen Spielers an.Wer F1 22 als Champions Edition gekauft hat, kann bereits ab heute auf dem Fahrersitz Platz nehmen, wohingegen die Standardausgabe erst in drei Tagen, also am 1. Juli 2022, auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S startet. Die PC-Version unterstützt neben einer Reihe unterschiedlicher Controller, Lenkräder und Pedale außerdem Virtual-Reality-Brillen.