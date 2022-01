GRID: Legends - Video stimmt auf den Story-Modus des Rennspiels ein

Electronic Arts und Codemasters haben einen neuen Trailer zum Rennspiel GRID: Legends veröffentlicht, welches in rund einem Monat erscheint. In dem Video geht es vor allem um den Story-Modus, hierbei steht der Schauspieler Ncuti Gatwa als in seiner Rolle als Rennfahrer Valentin Manzi im Mittelpunkt.GRID: Legends soll zum Start eine Vielzahl an abwechslungsreichen Gameplay-Optionen liefern: Neben einem plattformübergreifebden Multiplayer für bis zu 21 Spieler, einem Renn-Ersteller mit Millionen Kombinationsmöglichkeiten und einem Karrieremodus zählt dazu auch die Produktionsgeschichte "Vom Ruhm getrieben", welche die spannenden Rennen mit einer dramatischen Geschichte verbindet.Spieler schlüpfen hier in die Rolle des Rennfahrers Valentin Manzi, der vom ruandisch-britischen Schauspieler Ncuti Gatwa (bekannt aus der Netflix-Serie Sex Education) verkörpert wird. Im Trailer sehen wir diesen im Tushek TS 900 Racer Pro - das Hybrid-Supercar darf mit GRID: Legends zum ersten Mal in einem Videospiel gelenkt werden.GRID: Legends erscheint am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S