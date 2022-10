Gotham Knights: Gothams Helden erheben sich im Launch-Trailer

Warner Bros. hat den offiziellen Launch-Trailer zu Gotham Knights veröffentlicht und macht in diesem noch einmal deutlich, worum es in dem Actionspiel geht, denn hier müssen vier Helden ihre Kräfte vereinen, um Gotham City vor dem Bösen zu beschützen.Gotham Knights beginnt mit einer schockierenden Ausgangslage, denn der eigentliche Hüter der Stadt, Batman, ist tot. Glücklicherweise ist die Metropole dadurch nicht gleich dem Verbrechen schutzlos ausgeliefert, denn mit Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin erheben sich gleich vier neue Helden aus den Schatten, um in die ziemlich großen Fußstapfen des dunklen Ritters zu treten.Wenig überraschend liegt der Fokus des Spiels damit stark auf Koop, wobei dann zwei Spieler jeweils in die Rolle eines Helden oder einer Heldin schlüpfen. Wer möchte, kann Gotham aber natürlich auch vollständig im Alleingang retten und sich in der offenen Spielwelt bekannten Schurken wie Harley Quinn, Mr. Freeze oder dem geheimnisvollen Rat der Eulen entgegenstellen.Auch wenn Warner Bros. den Launch-Trailer schon heute verfügbar gemacht hat, dauert es bis zur Veröffentlichung von Gotham Knights noch ein wenig: Das Spiel erscheint nämlich erst am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Bis dahin können sich Vorbesteller noch den 233 Kustom Batcycle-Skin sichern.