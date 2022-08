Goat Simulator 3: Neuer Gameplay-Trailer entfesselt das Ziegen-Chaos

Alle News zur Spielemesse

Mit dem Goat Simulator 3 erscheint im November das vielleicht verrückteste Spiel des Jahres. So wie im Vorgänger können Spieler erneut als skrupelloses Huftier ihrem Zerstörungsdrang freien Lauf lassen, dieses Mal sogar gemeinsam mit Freunden. Wie das aussieht, zeigt jetzt ein Gameplay-Trailer.Das Video, welches bei der Eröffnungsveranstaltung der Gamescom in Köln seine Premiere feierte, zeigt zum ersten Mal echtes Gameplay aus dem Spiel - und dieses fällt mindestens genau so verrückt aus, wie wir es erwartet haben: Wir sehen etwa Ziegen mit Jetpacks, Ziegen mit Laseraugen, fliegende Schweine, reichlich Explosionen und einen Wal mit menschlichem Gebiss.Was das Video auch zeigt, sind ein paar der Minispiele, die natürlich vor allem im Multiplayer zusammen mit Freunden Spaß machen dürften. Ebenfalls sehen wir den Charakter-Editor, mit dem Spieler ihre eigene Ziege in bekloppte Outfits stecken können, von denen manche den Huftieren sogar besondere Kräfte verleihen.Der Goat Simulator 3 erscheint am 17. November 2022 für den PC (Epic Games Store) sowie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S